XI BIAU | Asunción, del 6 al 11 de octubre de 2019


Iberoamérica se habita y construye al mismo tiempo. Se repara constantemente. Construye los espacios la misma persona que los habita, por lo tanto piensa en lo que construye y construye con lo que hay. Iberoamérica se vive siempre como una ciudad en formación, latiendo, mestiza, imperfecta.

La XI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo nos muestra cómo vivimos en Iberoamérica. Nos lo muestra con naturalidad, hablando de lo cotidiano. Ahí reside su radicalidad.

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Comisarios de la XI BIAU


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Vídeo de portada. “7 cajas”. Un film de Maneglia.Schémbori. 2012
Vídeo de portada. “Los Buscadores”. Un film de Maneglia.Schémbori. 2017
Fotografías de portada. Fotografías enviadas a la Selección Habitando Iberoamérica de la XI BIAU.
-“Bañado Tacumbú“. Asunción, Paraguay. Autora: Alejandra Fretes.
-“El universo de la yuyera, Mercado 4“. Asunción, Paraguay. Autora: Rebeca Zaracho.
-“Escuela rural Virgen del Carmen“. Caaguazu, Paraguay. Autora: Rebeca Zaracho.
Fotografía de plataforma de pago. Fotografía enviada a la Selección Habitando Iberoamérica de la XI BIAU. “¿Cómo nos vemos “desde el otro lado”?” Chacoi, Paraguay. Autor: Rolph Vuyk.